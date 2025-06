Für viele Turnerinnen und Turner ist das Eidgenössische Turnfest, das nur alle sechs Jahre stattfindet, nicht nur ein Wettkampf, sondern auch ein Anlass für gemeinschaftliche Erlebnisse. Das Geräteturn-Trainingszentrum (TZ) Engiadina unter der Leitung von Michela Sutter ist ein Beispiel für diese Philosophie. Nachdem einzelne Turnerinnen bereits in der vergangenen Woche an den Einzelwettkämpfen in Lausanne teilnahmen, steht an diesem Wochenende der Vereinswettkampf auf dem Programm.





Hauptprobe

Die Darbietung, die das TZ Engiadina in der Westschweiz zeigen wird, umfasst eine Mischung aus Bodenturnen und Reck. Die einstudierte Übung wurde am vergangenen Dienstag als Generalprobe ein letztes Mal vor einheimischem Publikum in der Trainingshalle der Academia Engiadina in Samedan durchgeturnt. Michela Sutter nimmt bereits zum dritten Mal am «Eidgenössischen» teil. Sie zeigte sich mit der Leistung ihrer Turnerinnen und des einzigen Turners in der Hauptprobe sehr zufrieden. «Viel hat sehr gut geklappt, und einzelne Turnelemente am Reck werden uns in Lausanne noch besser gelingen», sagt sie Augenzwinkernd. Für sie steht jedoch beim Eidgenössischen Turnfest in Lausanne nicht nur die Leistung im Vordergrund: «Wir nutzen diesen Anlass auch als Vereinsreise, worauf ich mich riesig freue. Alle ausser mir waren noch nie bei einem Eidgenössischen Turnfest.» Im Gegensatz zu anderen Vereinen steht das Sektionsturnen beim TZ Engiadina nicht im Mittelpunkt und ist in Lausanne für alle ein Novum. «Deshalb ist die Nervosität deutlich spürbar», sagt Michela Sutter.





Mehr als ein Wettkampf

Das Eidgenössische Turnfest ist weit mehr als nur ein sportlicher Wettkampf. Es ist ein Fest der Gemeinschaft, das Turnerinnen und Turner aller Altersgruppen und Leistungsniveaus zusammenbringt. Ob Olympiateilneh­mer oder Breitensportler, sie alle teilen die Leidenschaft für das Turnen und die Freude an der gemeinsamen Zeit. Denn diese Sportart, oder besser gesagt: dieses Turnfest funktioniert wie eine gro­sse Familie. Das wissen alle, die schon einmal an einem Eidgenössischen teilgenommen haben. Das sportliche Angebot des ETF ist vielfältig. Insgesamt werden 22 Diszi­plinen in über 140 Wettkämpfen ausgetragen. Von Kunstturnen und Trampolinturnen bis hin zu Parcours, Stafettenlauf, Weitsprung, Korbball und Ballwerfen ist für jede und jeden etwas dabei. Die Wettkämpfe finden in Lausanne in den drei Quartieren Ville, Quartier Lac und Quartier Fête statt. Letzteres dient als festlicher Mittelpunkt mit Abendveranstaltungen und Verpflegungsständen. Erwartet werden über 300 000 Zuschauerinnen und Zuschauer.





Ein unvergessliches Erlebnis

Das ETF in Lausanne ist ein sportliches Grossereignis und ein soziales sowie kulturelles Highlight. Es bietet die Möglichkeit, die Vielfalt des Turnens zu erleben, neue Freundschaften zu schlie­ssen und die schweizerische Turnkultur in all ihren Facetten zu feiern. «Für uns ist es ein lang ersehntes Ziel, auf das wir monatelang hingearbeitet haben. Es wird Wirklichkeit, sobald wir in Samedan in den Zug einsteigen», sagt Michela Sutter und eilt davon. Letzte organisatorische Aufgaben warten noch auf die Leiterin.