Confamigliars, amias, cuntschaints, vaschins - üna gronda fuolla s’ha radunada aint il hotel Bellavista a Ftan per festagiar a Flurina Badel. Bivgnantà a la premiaziun ha il president da la giuria dal premi da litteratura grischun, Köbi Gantenbein, la laudatio ha tgnü Rico Valär. Tschiera es bainschi ün fenomen meteorologic, ma eir ün inter chomp semantic chi ha üna vart metaforica, simbolica e psicologica.





Rico Valär ha rendü attent cha’l pled rumantsch nu deriva dal pled latin «nebula», dimpersè dal pled latin »caecus» in cumbinaziun cun «aria», dimena «ajer orb». «Il roman ‘Tschiera‘ ha plüssas significaziuns e muossa las realtats ed ils svilups socials ed economics cumplexs, la difficultà dad avair la survista, ed ün motiv per svilups i’l turissem e sül marchà dad immobiglias, nempe il mütschir illas muntognas davent da la tschiera», uschea il laudatur. Il titel fa eir allusiun al tscharvè nebulus da la protagonista causa depressiuns. Aita perda dachasa ed amur e sfuondra illa tschiera interna.





Sensori per üna lingua ligera

La giuria loda a Flurina Badel per seis «sensori per üna lingua ligera e precisa, per atmosferas, per dinamica da raquint». Ella manzuna la ferma voluntà da litterarisar ün tema actual e brisant. Rico Valär ha discurrü da la qualità litterara «dad evitar il manifest ed ir a tscherchar plütost la polifonia, l’inscunter da vuschs, da perspectivas e da pusiziuns differentas, eir divertentas». La giuria renda attent süllas staintas da l’autura da s-chaffir figüras litteraras e relaziuns tanter quellas chi sun «profuondas, cumplexas, perfin cuntradictoricas».





Tenor Rico Valär daja trais romans ladins chi quintan l’istorgia da l’Engiadina dal 1920 fin 2020: Cla Biert cun «La müdada», Anna Pitschna Grob-Ganzoni cun «Temp scabrus» e Flurina Badel cun «Tschiera». «Cun seis roman reuschischa a Flurina Badel da s-chaffir ün spejel dal temp, da nossas societats e dals svilups intuorn nus», uschea il laudatur.





Involver sainza prescriver

Rico Valär es da l'avis cha «Tschiera» merita il titel «litteratura ingaschada«. «Flurina Badel ans muossa cha litteratura ingaschada nascha our da dulur, ans confruntescha cun ün tema cun svilups, cun consequenzas, cun diversas vuschs e perspectivas». Cha litteratra ingaschada cumbinescha urgenza tematica cun qualità litterara e linguistica. «Litteratura ingaschada reuschischa da’ns involver sainza ans prescriver che cha nus dessan pensar o sentir».





Tenor Flurina Badel tilla han ils temas dal cudesch «Tschiera» turmentà dürant blers ons e tilla occupan amo adüna. «Per mai es stat il scriver da ‚Tschiera‘ cuffort e resistenza», ha manià l’autura. Tras il cudesch passainta ella uossa inaspettadamaing üna colliaziun stretta ed üna solidarità chi crescha illa populaziun. Il premi da litteratura grischun es dotà cun 10 000 francs.