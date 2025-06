Bei der letzten eidgenössischen Volksabstimmung vom 9. Februar haben über 1100 Personen ihre Stimme elektronisch abgegeben. Mit dieser positiven Zwischenbilanz wird E-Voting im laufenden Jahr auf rund 20 Gemeinden ausgedehnt.





Ab dem Urnengang vom 28. September 2025 können die interessier­ten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinden Arosa, Bonaduz, Davos, Domleschg, Malans, Maienfeld, Silvaplana, Grüsch, Rheinwald, Scharans und Tamins erstmals das E-Voting nutzen. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich rechtzeitig für den elektronischen Stimmkanal anmelden. Eine Anmeldung kann entweder über die Internetseite des Kantons oder der Gemeinde erfolgen. Damit diese für den nächsten Urnengang berücksichtigt werden kann, muss sie spätestens acht Wochen vor dem entsprechenden Abstimmungstag eintreffen.





Zum jetzigen Zeitpunkt zählt der Kanton Graubünden in allen teilnehmenden Gemeinden rund 3000 angemeldete E-Voterinnen und E-Voter. Ein weiterer Ausbau des E-Voting-Angebots im Kanton Graubünden folgt dann bei der Volksabstimmung am 30. November 2025. In verschiedenen Gemeinden laufen dazu bereits Vorbereitungen. Im August kommuni­ziert der Kanton den nächsten Ausbauschritt. (staka)