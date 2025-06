Zum vierten Mal können im Rahmen von «Open Doors Engadin» in der Region Maloja über 80 historische und zeitgenössische Gebäude gratis besichtigt werden – darunter zahlreiche Objekte, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Gleichzeitig finden von Fachpersonen begleitete Architekturspaziergänge statt. Insgesamt werden 255 Führungen mit 3038 reservierungspflichtigen Plätzen angebo­ten.





Olympiastadion und Hotels

Das ehemalige Olympiastadion in St. Moritz wurde vom bekannten Architekten Valentin Koch für die Olympischen Winterspiele 1928 gebaut. Während zwei Jahrzehnten stand das Gebäude leer, bis es vom Künstler und Designer Rolf Sachs, der dem Engadin eng verbunden ist, sorgfältig restauriert und zum Wohnhaus umgebaut wurde. Das vor einem Jahr in Pontresina neu eröffnete Hotel Maistra 160 wurde vom renommierten Bündner Architekten Gion A. Caminada gebaut. Der seit 2023 emeritierte ETH-Professor ist dafür bekannt, traditionelle Materialien und Methoden mit zeitgenössischem Design zu kombinieren. Entstanden ist ein Ort, an dem sich eigenständige Architektur mit einem Höchstmass an Gastlichkeit vereinen.

Diese beiden architektonischen Ikonen gehören zu den 83 historischen und zeitgenössischen Privathäusern, Hotels, Werkstätten und Infrastruk­tur­bauten, die kostenlos besucht werden können. Der Anlass wird vom gemeinnützigen Verein Open Doors Engadin durchgeführt. Das Portfolio umfasst jedes Jahr etwa 80, immer wieder unterschiedliche, architektonisch interessante Gebäude.





Einblick in die Baukultur geben

Mit Open Doors Engadin soll einem breiten Publikum Baukultur nähergebracht, Wissen über Architektur und deren Bedeutung für die Region Maloja vermittelt und der Dialog zwischen der einheimischen Bevölkerung, den Touristen und Fachpersonen gefördert werden. So können Besuchende kostenlos baukulturelle Objekte in ihrem heimatlichen Ortsbild vertieft kennen und schätzen lernen. Interessierte und Experten tauschen sich aus. Man erlebt unmittelbar, wie im Bergell und Oberengadin gewohnt, gearbeitet und gebaut wird.



Autorin: Monica Glisenti, Open Doors