L’ENsemble es üna fuormaziun vocala cun 13 chantaduras e chantadurs laics da l’Engiadina chi vain manada da Miriam Brang e chi’d es nada avant duos ons. Sömmis naschan pelplü dürant il s-chür da la not – e la not tuorna mincha saira ed ans maina s-chürdüm. Uschè important sco la glüm dal di es il s-chür da la not, misterius e fascinant cun sömmis regalats.





L’auditori ha dudi in dumengia passada – a las 07.00 a bunura – chanzuns dal renaschimaint fin al temp contemporan. Id es stat ün arch musical paschaivel tanter il far not e l’aurora da la daman. Bundant 70 persunas s’han chattadas illa müraglia majestusa da la ruina San Peder a l’entrada da Sent, üna müraglia chi dà perdütta da temps passats e chi muossa amo hoz la fuorma oriunda da la baselgia.





Concert in plüssas linguas

Il concert da dumengia passada ha sport üna tscherna da chanzuns da la saira, da la not e da la bunura in plüssas linguas – dal talian da Monteverdi fin pro’l russ da Rachmaninoff, ed eir in frances, tudais-ch e rumantsch s’haja dudi a chantar. La moderatura Anna Mathis ha manà l’auditori cun buns tschögns tras las trais parts dal concert. «Ün terz da nossa vita passantaina durmind, nus nun eschan buns dad ingianar la sön o schmütschir dad ella. Intant cha nus durmin, bandunaina il muond cha nus partin da di cun nos conumans e nos ambiaint», ha dit Anna Mathis.





L’auditori ha lura dudi trais chanzuns da la saira da Josef Gabriel Rheinberger, da Felix Mendelssohn Bartholdy e da Sergei Rachmaninoff. Tanteraint ha recità la pledadra poesias da diversas scripturas e scripturs, per exaimpel da Dumenic Andry, Andri Peer, Ruth Plouda, Luisa Famos, Tina Planta-Vital ed Alfons Clalüna.





La seguonda part cun diversas chanzuns da la not e sco ultima part da la bunura, cun chanzuns tanter oter da Robert Schumann, Peter Appenzeller e Gion Andrea Casanova. Parts ün pa dissonantas spettaivan sün pianos-pianissimos ed han dat perdütta d’üna cultura da chant remarchabla.





Simbiosa tanter ligerezza e forza

Id es evidaint cha chantar our il liber pretenda da chantaduras e chantadurs daplü sentimaint co in üna sala o baselgia. Da tadlar ün a tschel survain gronda importanza e da tour resguard in möd vicendaivel es dumandà. ENsemble dispuona d’üna buna qualità da chant e d’üna dirigenta chi maina l’ensemble cun grond savair. Quai cha blers preschaints nun han forsa gnanca badà es stat ch’ün utschè ha chantà dürant il concert dad ota vusch, ma in ün’otra tonalità.





Visitaduras e visitadurs han giodü üna dumengia bunura tuottafat speciala in ün ambiaint müravglius ed els sun stats probabel plü dastrusch al Segner co in baselgia.





Benedict Stecher/fmr