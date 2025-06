Eingeladen ins Königreich Engiadina, erlebten die jungen Pfadis spannende Geschichten – genau so, wie sie Nann’Engel, die Erzählerin der Lagerlegende, weitererzählen würde. Nach der Ankunft und dem Zeltaufbau auf dem Sportplatz startete das Programm kreativ und actionreich mit dem Basteln von Stockpferden und einem Rennen über den Pumptrack. Abends wurden die Teilnehmenden mit Maluns und Apfelmus verpflegt, bevor ein Mittelalter- «Casino» den Tag abrundete. Selbst der zwischenzeitliche Regen tat der Lagerstimmung keinen Abbruch – das Aufenthaltszelt sorgte für trockene Köpfe und gute Laune. Die Nacht im Zelt – kühl, aber unvergesslich – war für viele eines der Highlights. Am Sonntag stand ein Postenlauf quer durchs Dorf auf dem Programm, bei dem die Kinder ihr technisches Pfadi-Know-how unter Beweis stellen konnten. Danach hiess es bereits wieder Abschied nehmen – nach der Rangverkündigung reisten die zehn teilnehmenden Abteilungen zurück in ihre Regionen, von Poschiavo bis Landquart.





Organisiert wurde das kantonale Lager von der Pfadi Oberengadin. «Ein Anlass in dieser Grösse ist nur dank vieler helfender Hände möglich», erklärt Idefix v/o Jérôme Schmid von der Pfadi Oberengadin. Die Gemeinde Bever stellte für das Wochenende den Lagerplatz zur Verfügung und unterstützte die Organisatoren auch mit der Infrastruktur der Schulunterkunft. (Einges.)