Seit ihrer Gründung hat sich die Brassweek Samedan als fester Bestandteil des musikalischen Sommers im Oberengadin etabliert. Auch in diesem Jahr reisen Teilnehmende aus unterschiedlichen Ländern an, um sich während einer Woche intensiv mit der Blechblasmusik auseinanderzu­setzen. Das Angebot richtet sich sowohl an Musikstudierende, die die Woche für Prüfungs- und Wettbe­werbsvorbereitungen nutzen, als auch an ambitionierte Amateurmusikerinnen und -musiker, die von der professionellen Lernumgebung profitieren möchten. Der Meisterkurs ist bereits vollständig ausgebucht, es besteht eine Warteliste.





Ein zentrales Element der Brassweek sind die täglichen Unterrichtseinheiten, die von renommierten Dozierenden der internationalen Brassszene geleitet werden. Viele der Lehrpersonen begleiten die Brassweek bereits seit mehreren Jahren und kehren regelmässig ins Engadin zurück.





Begleitet wird die Kurswoche von einem vielseitigen Konzertprogramm, das sowohl den Teilnehmenden als auch der einheimischen Bevölkerung und Gästen offensteht. Bereits am Eröffnungstag am 29. Juni sind drei Konzerte geplant. Den Auftakt bildet ein Konzert um 11.00 Uhr in der Kirche Bever mit Frits Damrow (Trompete) und Srdjan Vukašinović (Akkordeon). Am Nachmittag folgt ein Auftritt des Mirage Trombone Quartet im Cafe Laagers. Das offizielle Eröffnungskonzert findet um 17.00 Uhr mit dem Alpira Brass Septet statt, einem neu formierten Blechbläserensemble aus der Schweiz.





Das Konzertprogramm wird im Verlauf der Woche fortgesetzt. Am 1. Juli treten die Dozierenden Louise Pollock (Posaune) und Laura Vukobratović (Trompete), begleitet von Simone Vebber (Orgel) auf. Im Anschluss folgt die traditionelle Jazz Night mit Benny Brown & Band. Am 2. Juli präsentieren «Fab & Vince» – Fabrice Millischer (Cello und Posaune) und Vincent Felly (Klavier) – eine musikalische Darbietung im Gemeindesaal. Am Donnerstagabend ist auf dem Dorfplatz erneut das Brassweek-Fest mit Southbrass vorgesehen. Das Abschlusskonzert mit allen Teilnehmenden und Dozierenden soll am Freitagabend unter freiem Himmel auf dem Samedner Dorfplatz stattfinden. Bei ungünstiger Witterung dient die Mehrzweckhalle Promulins als Ausweichort.





«Mit dem abwechslungsreichen Programm spricht die Brassweek nicht nur aktive Musikerinnen und Musiker an, sondern bietet auch dem einheimischen Publikum sowie den Gästen der Region die Möglichkeit, täglich Konzerte verschiedener Stilrichtungen zu besuchen», heisst es in der Medienmitteilung.