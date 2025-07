Per la fin d’avrigl ha desdit la ravarenda Dagmar Bertram la plazza pro la Corporaziun evangelica Scuol-Tarasp. Quai our da motivs privats. Daspö ils 1 mai ha surtut Helmut Gossler la substituziun. Oramai ch’el accumplischa prosmamaing seis 70avel anniversari e chi dà üna limita d’età per ravarendas refuormats in Grischun nu das-cha el surtour la plazza sco ravarenda fix. Fin cha’l consistori ha chattà üna successiun es l’ingaschamaint da Helmut Gossler limità sün duos mais. Quel contrat temporar po gnir prolungats adüna darcheu per ulteriuors duos mais.





Annina Kasper es presidenta da la Corporaziun evangelica Scuol-Tarasp. Ella ha fat gronds sforzs per chattar ad ün o üna nouva ravarenda, fin intant invan. «Nus vessan persunas interessadas pella plazza, ma pür per in duos o trais ons e na per uossa», infuormescha ella. Per surmuntar il temp sainza ravarenda fix ha chattà il consistori la soluziun cun Helmut Gossler. Annina Kasper es in stret contact culla baselgia chantunala. «Nus prolungain il contrat fin cha nus chattain ad inchün adattà». La situaziun es tuot otra co ideala, impustüt eir perquai cha Sent es eir sainza ravarenda.





Sainza collavuraziun nu vaja plü

Las duos corporaziuns collavuran daspö quist on per implir loccas. I dà per exaimpel predgias dublas, saja quai dals ravarendas o da la predichanta laica e dals organists. Sainza la predichanta laica Seraina Guler nu füssa pussibel da cuvrir tuot il pensum, ni per Sent, ni per Scuol, disch Barbla Buchli, commembra dal consistori. Daspö 15 ons nun ha Sent ün president dal consitori, la mità da quista perioda d’eira la plazza da ravarenda vacanta.





A partir dad avuost ha Sent üna rimplazzanta cun ün pensum da 50 per-tschient. Fin prümavaira es la situaziun scholta culla substituziun. Davo esa da verer inavant. Tenor Barbla Buchli nun ha la corporaziun da Sent survgni fin uossa bler sustegn da la baselgia chantunala o da la regiun. Soluziuns haja Sent gnü da chattar svessa. Per l’in-strucziun da confirmants collavura Sent per exaimpel cun Valsot.





Ravarendas pon lavurar in lur möd

Ha quista situaziun da chefar culla regiun perifera chi nun es interessanta per ün o üna ravarenda? Ün sguard sur il Pass dal Fuorn muossa ün oter purtret.





Chasper Stuppan es daspö passa trenta ons president dal consistori in Val Müstair, il prüm be da Tschierv, lura da tuot las plaivs in val. Plüs ravarendas sun stats ingaschats dürant seis temp dad uffizi e la gronda part dad els es restà divers ons. «Eu nun ha mai gnü schaschins da chattar ün ravarenda», disch Chasper Stuppan. L’ultima jada ch’el ha scrit oura üna plazza ha’l survgni tschinch annunzchas. Eletta es gnüda Bettina Schönemann.





Important saja da chattar ad üna persuna chi viva jent in muntogna e chi predscha da lavurar independentamaing, disch il president. Natüralmaing cha la paja nu saja uschè ota in Val Müstair co forsa a Turich. E la ravarenda s’haja dad occuppar da tuots, da giuven e vegl, da frischs ed amalats. «Mo nus laschain lavurar als ravarendas in lur möd, id han bleras cumpetenzas», intuna Chasper Stuppan.





Id es ambizius dad occupar plazzas

Lucian Schucan es president da la raspada evangelica-refuormada Engiadin‘Ota. Pel mumaint nu daja dif-ficultats in Engiadin’Ota da chattar ravarendas. Fin ad hoz d‘eiran tuot las plazzas occupadas. Duos persunas han desdit la plazza e quellas pon gnir occupadas darcheu. Listess disch il president: «Id es ambizius dad occupar plazzas da ravarenda».





L’on passà ha gnü lö la Sinoda in Engiadin’Ota. Pussibel es cha quella straglüscha amo ün pa, sco cha Lucian Schucan disch. Daspö la fusiun da las plaivs a Refurmo Engiadin’Ota daja per ravarendas illa regiun uossa la pussibiltà da lavurar in ün team, da spartir sü incumbenzas. «Minchün po surtour quellas spartas chi til correspuondan», declera’l. Uschea dvainta üna plazza tuot tenor eir plü attractiva. Fin cha la fusiun ha cumanzà a portar früt haja vuglü seis temp. La via d‘eira spinusa.





Be amo 30 absolvents da teologia

La situaziun precara sco ch’ella regna pel mumaint a Scuol ed a Sent nun es unica. La raspada da Tamins-Bonaduz-Rhäzuns vaiva per ün lung temp üna vacanza. Pür uossa esa gratià dad ingaschar darcheu ad ün ravarenda. Tenor Erika Cahenzli, presidenta dal cussagl da la baselgia refuormada grischuna esa per blers consistoris üna gronda sfida da chattar ün o üna ravarenda, na be illas regiuns periferas, dimpersè in general. «Lös muntagnards han perfin ün avantag», disch ella. Raspadas grischunas sun attractivas per ravarendas chi lessan passantar lur ultims ons da professiun illas muntognas. Perquai propuona il cussagl da baselgia dad adattar la ledscha dad admissiun. Il böt es cha ravarendas possan lavurar cun ün contrat fix fin a l’età da 70 ons.





Il motiv chi’d es talmaing difficil da chattar ravarendas es simpel: I dà adüna damain ravarendas. In tuot la Svizra sortan be amo bundant 20 fin 30 absolventas ed absolvents da teologia da l’università chi lessan esser ravarenda, amo avant pacs ons d’eiran quai trais jadas uschè bleras persunas. Ultra da quai van uossa lura ils uschedits Babyboomers in pensiun, la generaziun cun bleras naschentschas. Tenor Erika Cahenzli mancaran dal 2030 bundant 600 ravarendas in Svizra. Dal Grischun daja pel mumaint be ün singul student da teologia. Ed in tuot ils mansters da baselgia as constatta ün surinvegliamaint.





«La sfida da la mancanza da la generaziun giuvna es in tuot la Svizra ün grond tema e nus collavurain sur ils chantuns oura per trar masüras», disch ella. Uschea daja uossa per exaimpel ün stüdi plü cuort per uschedits «Quereinsteiger».





Investir in nouvas collavuraziuns

«I’l chantun Grischun inchaminaina ün’otra via», declera la presidenta dal cussagl da baselgia grischun. Il cussagl da baselgia haja elavurà ün concept per promover la generaziun giuvna. Quia vegna miss il pais sülla promoziun da tuot ils mansters da baselgia, eir da la catacheta o dal diacon social. «Teams interdisciplinars han potenzia, las lezchas illa pravenda pon gnir partidas cun otras gruppas da professiun», declera Erika Cahenzli. Uschea possan nascher chomps professiunals attraktiv e chi fan sen. «Nus s-chaffin uossa üna nouva plazza chi s’occupa be da talas dumondas», disch ella. Cun agir proactiv sperescha ella da pudair far frunt a las sfidas chi gnaran in avegnir.





Las plazzas da pravenda da Sent e Scuol sun scrittas oura, i’s po guardar quai sülla homepage da la baselgia chantunala rubrica plazzas.