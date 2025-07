Die Wahl findet während der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina statt. Stimmberechtigt sind alle Athletinnen und Athleten, die am Grossanlass teilnehmen. Ob Dario Cologna die Wahl schafft, gibt das IOC am 19. Februar bekannt. Die Athletenkommission hat maximal 23 Mitglieder und hat die Aufgabe, die Athletinnen und Athleten der ganzen Welt innerhalb der Olympischen Bewegung zu vertreten und sie zu unterstützen, sowohl in ihrer sportlichen als auch in ihrer aussersportlichen Karriere erfolgreich zu sein.





Zu seiner Kandidatur wird Dario Cologna wie folgt zitiert: «An den Olympischen Spielen habe ich die grossartigsten Momente meiner sportlichen Karriere erlebt. Es wäre mir daher eine grosse Ehre und Freude, mich auch in Zukunft für die Olympische Bewegung sowie die Athletinnen und Athleten zu engagieren.»





Bei einer Wahl wäre Cologna der erste Schweizer Vertreter in der IOC Athletes’ Commission. Die Eishockeyspielerin Florence Schelling (2022), der Skifahrer Didier Cuche (2014) und der Judoka Sergei Aschwanden (2012) waren mit ihren Bewerbungen gescheitert.

Swiss Olympic