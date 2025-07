«Ich möchte näher am Herzen als am Kopf sein»

Gregory Porter ist am Mittwochabend im Rahmen des Festival da Jazz in St. Moritz aufgetreten. Er fühle sich im Dracula Club wie in einem kleinen, funky Jazzclub in Harlem, meinte der zweifache Grammy-Gewinner kurz vor Konzertbeginn. Mit der EP/PL sprach er über politische Songs und heilende Musik.