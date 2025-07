«L’istorgia divertenta da Marc-Uwe Kling cun illustraziuns in culur dad Astrid Henn procura per bler plaschair da leger», imprometta la Lia Rumantscha. Il cudesch cumpara in tuot ils tschinch idioms ed eir in rumantsch grischun. La traducziun in rumantsch ha fat Daniel Telli.





Il cudesch d’uffants «Il sabiuttin» po gnir cumprà a partir da subit illa butia online da la Lia Rumantscha sün liarumantscha.ch, per telefon 081 258 32 22 opür illas librarias. (cdm/fmr)