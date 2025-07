Emil Steinberger machte einst «s’Chileli vo Wasse» weltbekannt. Am Dienstag, 22. Juli, kommt er zusammen mit seiner Frau Niccel ans 23. Nationalpark Kino-Openair nach Zernez. Für den aktuellen Film «Typisch Emil» und sein Lebenswerk erhielt er unlängst den Prix Walo verliehen.





Der bewegende Dokumentarfilm «Typisch Emil» erzählt aus dem turbulenten Leben des bekanntesten Kaba­rettisten der Schweiz. Auf die Lehre als Postbeamter folgen die Ausbildung zum Grafiker und die Gründung eines Kleintheaters in Luzern. Mit zahlreichen kabarettistischen Programmen gelingt ihm schliesslich der Durchbruch im deutschen Sprachraum. Weitere Höhepunkte sind die Tournee mit dem Zirkus Knie und die Hauptrolle im Film «Die Schweizermacher». Von seinem Sabbatical in New York kehrt Emil zusammen mit Niccel Kristuf zurück. Kristuf veranstaltet Lachseminare und steht zu den Themen Lachen und Humor schon länger in Kontakt mit Emil. Gemeinsam gründen sie die Edition E. In einem neuen Kreativitätsschub entstehen unzählige, oft auch gemeinsa­me Kunstwerke, TV-Spots, neue Bühnenprogramme und schliesslich der Film «Typisch Emil».





Buntes Kinoprogramm

Auch die aktuelle Ausgabe des Natio­nalpark Kino-Openairs bleibt seiner bewährten Philosophie treu. Mehrheitsfähige Filme für jeden Geschmack, zu vielfältigen Themen, verbunden mit einer stimmungsvollen Atmosphäre und einem erstklassigen Verpflegungsange­bot. Hochaktuell der Eingangsfilm «Heldin» der Regisseurin Petra Volpe («Die göttliche Ordnung»). Das Porträt der Pflegefachfrau Floria geht unter die Haut. Grossartige Musik dann in «A Complete Unknown», der den Beginn der Karriere von Bob Dylan in den 1960er Jahren zeigt. Für Kinder und Familien läuft am Sonntag, 20. Juli, «Paddington in Peru». Das kleine Filmjuwel «En fanfare» ist eine herzerwärmende Sozialkomödie, bei der die völlig unterschiedlichen Lebenswelten zweier Brüder aufeinanderprallen. Der abschlies­sende Naturfilm «Raindrop» zeigt die Reise des Wassers von den höchsten Gipfeln der Alpen bis in die Weiten des Ozeans. Atemberaubende Filmsequenzen fokussieren dabei immer wieder auf das geheimnisvolle Leben unter dem Wasserspiegel.





Vertragsverlängerung geglückt

Events wie das Nationalpark Kino-Openair sind auf Sponsorengelder angewiesen. Eine tragende Rolle spielen dabei die langjährigen Hauptspon­so­ren Engadiner Kraftwerke und die Corporaziun Energia Engiadina. Dank der kürzlich erfolgten Vertragsverlän­gerung kann das Nationalpark Kino-Openair in eine gesicherte Zukunft blicken. Einen bedeutenden Beitrag leisten immer auch zahlreiche Kleinsponsoren oder Firmen mit Sachleistungen. Ein Musterbeispiel dafür, wie gemeinsames, regionales Engagement gebündelt zu einem perfekten Angebot für ein breites Publikum führt.





Abendkasse und Filmbistro jeweils ab 20.00 Uhr geöffnet, kein Vorverkauf. Filmbeginn um 21.35 Uhr, warme Kleidung und Wolldecken sind empfohlen, bei Regen werden Pelerinen abgegeben.

Medienmitteilung SNP