24 Kinder besuchen das Ospidal in Scuol

Das Besuchsprogramm der Pro Juventute am Ospidal im Rahmen der jährlichen Aktion «(S)pass da vacanzas» war auch dieses Jahr wieder sehr gut besucht. 24 Kinder aus der Region Unterengadin/Samnaun lernten in ihrer Ferienzeit das Ospidal und den Rettungsdienst in Scuol besser kennen.