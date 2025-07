«Little Rumantschia» a Turich

L’idea da crear a Turich ün center resp. ün’ambaschada per la cultura e la tradiziun rumantscha, chi’d es al medem temp eir ün lö da scuntrada per persunas rumantschas da la diaspora, es gnüda concretisada avant ün on e mez. Che es intant tuot capità e co vaja inavant? Ün’actualisaziun.