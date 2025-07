Sie und viele andere Interpretinnen und Interpreten sind vom 26. Juli bis 8. August in den zauberhaften Kirchen und Sälen des Tals in unvergleichlicher Atmosphäre zu erleben. Nirgends sind die Künstlerinnen und Künstler dem Publikum so nah wie bei den zwölf Konzerten des Engadin Festivals.





Für das Eröffnungskonzert des diesjährigen Jubiläumsfestivals steht erstmals die junge Ausnahme-Geigerin Anna Naomi Schultsz auf der Bühne des Rondos in Pontresina. Die 21-Jährige schickt sich an, die Konzertbüh­nen der Welt durch ihr leidenschaftliches und souveränes Spiel zu erobern. Sie wird am Samstag, 26. Juli, um 19.30 Uhr zusammen mit dem Philharmonischen Orchester Pilsen zu erleben sein. Ihrem Vater und Festivalintendanten Jan Schultsz obliegt die Leitung.





Junge Talente sind mit einem Klaviertrio aus der Talentschmiede der Musikakademie Liechtenstein am Montag, 28. Juli, um 17.00 Uhr in der Evange­li­schen Dorfkirche in Samedan zu Gast. Mit dabei der Violinist Leonhard Baumgartner, der Cellist Arne Zeller und der Pianist Simon Haje. Jugendliche Verve ist auch bei diesem Konzert garantiert.





In Zuoz sind am Dienstag, 29. Juli, um 17.00 Uhr in der Kirche San Luzi die «King’s Singers», ein unvergleichliches Herrengesangsensemble aus England, zu erleben. Zum ersten Mal am Engadin Festival zu Gast ist das «Busch-Trio», eines der weltweit führenden Trios ihrer Generation mit Mathieu van Bellen, Violine, Ori Epstein, Violoncello, und Omri Epstein, Klavier. Sie konzertieren am Mittwoch, 30. Juli, um 21.15 Uhr im Hotel Waldhaus in Sils. Ein Wiedersehen gibt es dafür mit dem argentinischen Gitarristen Pablo Márquez, der neben spanischer Musik und Schubert-Liedern auch Stücke des ungarischen Komponisten György Kurtág mitbringt, die er am Engadin Festival am Donnerstag, 31. Juli, um 17.00 Uhr in der Kirche San Andrea in La Punt Chamues-ch exklusiv aufführen darf.





Zum Jubiläum: «Karneval der Tiere»

Ein eigentliches Grossereignis wird die Aufführung des «Karnevals der Tiere» werden mit zwei der grössten lebenden Musikern unserer Zeit: Martha Argerich und Mischa Maisky. Sie feiern das Goldene Jubiläum ihrer 50-jährigen Künstlerfreundschaft. Zusammen mit Tonia Maria Zindel, der bekannten Engadiner Schauspielerin als Erzählerin, Iddo Bar-Shaï als Klavierpartner und einem Kammerensemble aus jungen Talenten erwecken Argerich und Maisky Saint-Saëns’ unsterblichen Tier-Reigen zum Leben. Zu erleben am Samstag, 2. August, um 19.30 Uhr im Hotel Laudinella in St. Moritz.





Gratiskonzerte unter freiem Himmel

Weiter im Programm geht’s mit zwei Gratis-Open-Air-Konzerten: Das «Vision String Quartet» aus Berlin sieht sich ebenso als klassisches Streichquartett wie auch als Band und bringt am Sonntag, 3. August, um 17.00 Uhr auf dem Dorfplatz in Silvaplana Klassik, Folk, Pop, Rock und Funk unerschrocken, virtuos und mitreissend unter einen Hut. Mit dem Programmpunkt «Zauberflöte, Tell und Streichkäse» und viel Humor verzaubern die beiden Cellisten und Kabarettisten des «Duo Calva» die Erwachsenen und Kinder am Montag, 4. August, um 14.00 Uhr im Taiswald in Pontresina.





Es folgen die vielversprechenden Konzerte «Beethoven on the Sofa» mit der Harfenistin Chiara Granata und Jan Schultsz am Hammerklavier, am Dienstag, 5. August, um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche in St. Moritz-Bad, sowie «Piano & Sand», bei dem die Pianistin Sabina Hasanova die Sandmal-Künstlerin Anna Vidyaykina zu vergänglichen und live entstehenden Sandgemälden inspiriert. Zu erleben am Mittwoch, 6. August, um 17.30 Uhr in der Offenen Kirche in Sils Maria.





Als Höhepunkte zum Abschluss des Engadin Festivals tritt am Donnerstag, 7. August, um 19.30 Uhr der inter­na­tional gefeierte Pianist Kit Armstrong in der église au Bois in St. Moritz auf, und in der Kirche San Gian in Celerina wird der Reihe der weltweit interessantesten Streichquartette mit dem «Pavel Haas Quartet» aus Prag am Freitag, 8. August, um 17.00 Uhr, eine weitere Perle hinzugefügt.





Mitteilung Engadin Festival