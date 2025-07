Zum Auftakt des Rückblicks zeigte die Geschäftsleitung mit Fadri Guidon, Ursula Oehy Bubel und Marco Zeller ein Video mit Eindrücken aus dem Schulalltag der letzten Monate. Ob beim Engagement der Lernenden an der Freestyle-WM 2025 – von der Eröffnungsfeier über Medienzentren bis hin zur Piste –, bei Chorkonzerten, Projektwochen, Intensiv- oder Auslandsseminaren: Die Schule bietet vielfältige Gelegenheiten, Erfahrungen zu sammeln, Verantwortung zu übernehmen und das Gelernte in der Praxis anzu­wenden.





In einer darauffolgenden Podiumsrunde berichteten Lernende von ihren persönlichen Erlebnissen an der Academia Engiadina. Aline Bischofberger, Triathletin und Schülerin im Sportfördermodell des Gymnasiums, lobte die optimalen Bedingungen für Training und Lernen – ermöglicht durch die enge Zusammenarbeit mit dem Leistungszentrum «Home of Triathlon» und der internen Sportkoordination.





Haron Soltani lernt an der Fachmittelschule und hat insbesondere auch dank seines Aufenthalts im Internat gelernt, Schritt für Schritt mehr Verantwortung im Leben zu übernehmen. Céline Steiner, Diplomandin im Saisonmodell der Höheren Fachschule für Tourismus & Management, blickte begeistert auf ihre Zeit zurück. Die ursprünglich aus Luzern stammende Studentin sprach von der «besten und prägendsten Zeit ihres Lebens» und hat sich auch deswegen entschieden, künftig im Engadin zu leben und zu arbeiten.





Trotz der Herausforderungen, welche die Bewirtschaftung des Campus mit sich bringt, konnte der EBITDA gegenüber dem Vorjahr um rund eine halbe Million Franken verbessert werden. Möglich wurde dies durch frühzeitig angestossene Prozessoptimierungen, eine klare Marktorientierung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.





In der Folge wurden Thomas Malgiaritta als Verwaltungsratspräsident sowie die Verwaltungsratsmitglieder Karin Metzger Biffi, Jon Erni, Dr. Andreas Schubiger und Dr. Rolf Widmer einstimmig für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in ihrem Amt bestätigt.

Academia Engiadina