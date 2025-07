Zu diesem Zweck haben sie sich in Schiers im Prättigau zur Lagerwoche des Jugend Blasorchesters Graubünden zusammen­gefunden, um gemeinsam auf das musikalische Wochenziel hinzuarbeiten, nämlich die beiden Abendkonzerte in St. Moritz und Chur.





Die jungen Musikinteressierten kommen vornehmlich aus dem Engadin und dem Prättigau sowie aus dem übrigen Graubünden, und zum Teil auch aus dem Raum Luzern. Viele haben noch nie zuvor zusammen musiziert. Es ist die Kunst des musikalischen Leiters Jean-Claude Kolly aus dem Kanton Freiburg und seinen neun Regis­terleitern, die Gruppe zu einem qualitativ überzeugenden Orchester zusammenzufügen. Musikalischen Höhepunkt bildet das Gesamtwerk von Lord of the Rings; diese Symphonie ist ein Monumentalwerk der Blasmusik. Gesamthaft stehen ihnen hierfür gerade mal vier Tage reine Probezeit zur Verfügung. Das Einstudierte wird an spontanen Platz- und zwei geplanten Abendkonzerten in St. Moritz und Chur zum Besten gegeben.





Die Konzerte des Jugendblasorches­ters Graubünden finden am Donnerstag, 25. Juli um 19.30 Uhr im Hotel Laudinella in St. Moritz und am Freitag, 26. Juli um 19.30 Uhr im Titthof, Chur statt. (Einges.)