Liebeslieder als politischer Akt

Seit 2012 unterstützt das Festival da Jazz spezifisch Frauen in der Sparte «Women in Jazz». Eine davon ist Chiara Jacomet, die vorletzte Woche am Festival da Jazz spielen durfte. Die junge, rätoromanische Sängerin ist eine Pionierin, was den Musikstil betrifft.