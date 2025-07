Tras Tschlin cul telefonin

Daspö prümavaira daja üna guida da cumün digitala a Tschlin. Quella as poja far cul telefonin ed i’s po ir a scuvrir quista fracziun da Valsot in l’agen tempo seguind ün percuors da set posts. Là as vegna a savair daplü davart l’istorgia, ils edifizis istorics e las tradiziuns da Tschlin.