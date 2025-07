«Scuvrir üna patria estra»

L’autura e studenta Nadia Rungger da la Val Gardaina ha avant quatter ons frequentà ün cuors da vallader e s’ha eir inamurada ün pa i’l rumantsch. Daspö là tuorna la Ladina adüna darcheu per occurrenzas litteraras. Quist’eivna es ella statta a Scuol per far retscherchas per sia lavur da master.