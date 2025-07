Aus gesundheit­lichen Gründen muss Martha Argerich ihre Mitwirkung am Konzert des Engadin Festivals am 2. August in St. Moritz absagen. Aus diesem Grund werden auch Mischa Maisky und Iddo Bar-Shaï nicht am Konzert auftreten. Dem Engadin Festival ist aber es gelungen, kurzfristig drei andere Künstler zu engagieren: den Pianisten Denis Kozhukhin, die Pianistin Alice Burla und den Cellisten Daniel Blendulf. Denis Kozhukhin ist bereits früher für Martha Argerich und Lang Lang eingesprungen und ist weltweit für seine eindrücklichen Interpretationen bekannt. . Daniel Blendulf ist nicht nur als Cellist, sondern auch als Dirigent tätig und stand Orchestern wie dem Tonhalle Orchester Zürich, dem Royal Stockholm Philharmonic oder dem Detroit Symphony Orchestra vor. Die 28-jährige Pianistin Alice Burla hat sich mit ihrer farbenfrohen und authentischen Musikalität und Auftritten auf grossen Bühnen bereits einen Namen gemacht. Sie ist Preisträgerin der Sydney International Piano Competition und des Concours Musical International de Montreal. Als Kammermusikerin ist sie oft als Partnerin von Daniel Müller-Schott zu erleben. Die Organisatoren sind überzeugt, mit dieser neuen Besetzung und der bekannten Schweizer Schauspielerin Tonia Maria Zindel, die dem «Karneval der Tiere» ihre Stimme leiht, einen unvergesslichen, spannenden Abend zu bieten. Die Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit. (Einges.)