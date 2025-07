«Üna plazza da giovar cun divers clavazins»

In occasiun da la Tavolata a San Murezzan ha la musicista Cinzia Regensburger da Scuol preschantà in dumengia sia nouva EP «Per Tai». Vi da quella lavura ella fingià daplü co ün mez on e tuot ils tuns chi sun d’udir sülla nouva ouvra derivan unicamaing da divers clavazins.