Art, salaschada ed extravaganza

La prüma sonda d’avuost dvainta Ardez il «hotspot» d’art in Engiadina. Be pacs pass ourdglioter drivan artists, collecziunadras e gallarists las portas da lur chasas ed invidan a diversas exposiziuns in cumün. In gir tanter installaziuns artisticas, fotografias istoricas ed aperitivs.