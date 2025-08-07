Quista gövgia ha lö a Bienna il prüm champiunadi svizzer da poetry slam. La Sentinra Selina Poo rapreschainta la lingua rumantscha. Quai davo ch’ella as vaiva qualifichada al poetry slam rumantsch dürant il Festivalet a Turich al principi da quista stà.
07.08.2025FMR 4 min
Al poetry slam rumantsch dal Festivalet, al principi da quista stà, vaiva Selina Poo da Sent surgni üna butiglia dad iva ed uschea il bigliet per rapreschantar la Rumantschia al champiunadi svizzer da poetry slam (fotografia: Gion Fry).
«Quist lündeschdi han ils examens cumanzà ed i düra amo trais eivnas, per furtüna nun haja però ingün examen in gövgia», declera la slammadra rumantscha, Selina Poo (20). La studenta dad electrotecnica a l’ETH vaiva guadagnà al principi ...
La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.
