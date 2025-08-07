Il pittur ed anteriur magister Hubert Bezzola viva sia vita tanter Zernez e la Grecia. Per sustgnair la Società da musica ed ils duos coros da Zernez, organisescha’l dals 9 fin als 30 avuost ün’exposiziun inramada da quatter concerts. Las entradas da la vendita van a favur da las societats.
07.08.2025Jon Duschletta 6 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
Hubert Bezzola, poliglot e cosmopolit, in seis atelier a Zernez cun ün purtret dal Piz Linard (fotografia: Jon Duschletta).
Il plü pitschen muond da’l cosmopolit Hubert Bezzola es – seis atelier. Ün muond da lavur e creatività restret sün üna pitschna stanza in seis dachasa a Zernez. Il rest da l’abitaziun es tant lö da viver per el e sia duonna Emerita ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben