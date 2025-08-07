«Ursprünglich ins Leben gerufen, um den in der gehobenen Hotellerie traditionell schwächeren Monat Januar durch ein hochwertiges kulinarisches Angebot zu stärken, entwickelte sich das Gourmet Festival zu einem Highlight», vermelden die Verantwortli­chen des St. Moritz Gourmet Festival in einer Medienmitteilung. Auch das kulinarische Angebot in St. Moritz und im Oberengadin habe sich durch das Festival stark verändert. Während es 1994 hier nur wenige mit Sternen oder Punkten ausgezeichnete Restaurants gab, sind es heute mehr als 200 Gault-Millau-Punkte sowie acht Michelin-Sterne.





Neupositionierung als Chance

Jetzt richtet sich das Festival neu aus: Ab 2026 findet es im Sommer statt. Damit möchte man der Destination St. Moritz/Oberengadin – wie schon zur Einführung vor 31 Jahren – neue Chancen, diesmal in der Sommersaison eröffnen. «Der wachsenden Zahl an Gästen im Sommer kann damit ein zusätzliches, hochkarätiges gastronomisches Angebot gemacht werden, das sie emotional an die Region bindet.» Durch die engere Einbindung der Destination St. Moritz mit der Neuposi­tio­nierung im Sommer soll zudem eine unabhängige und zukunftsorientierte Partnerschaft entstehen.





Für das St. Moritz Gourmet Festival 2026 werden bestehende Formate neu interpretiert, ergänzt durch sommerliche Events. Das Konzept mit den teilnehmenden Köchinnen und Köchen, Eventpartnern und Veranstaltungen wird in den kommenden Monaten schrittweise vorgestellt. Das Festival findet von Dienstag, 25., bis Sonntag, 30. August 2026, statt.





MEdienmitteilung Engadin Gourmet Festival