Die kommende Ausgabe der Biennale Bregaglia widmet sich dem übergeordneten Thema «Transito». Dies haben die Verantwortlichen am Donnerstag in einer Save-the-Date-Mitteilung bekanntgegeben.
08.08.2025Medienmitteilung 1 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
Die von Anna Radaelli kuratierte Ausstellung findet vom 7. Juni bis 27. September 2026 an verschiedenen Orten entlang der Transitwege im Bergell statt und untersucht die vielschichtigen Dimensionen von Bewegung, Austausch und Verbindung im ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben