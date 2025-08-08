Wer heute auf der Umfahrungsstrasse an Lavin vorbeifährt, ahnt wahrscheinlich nicht, dass dieses Bergdorf einst Teil der Verteidigungsstrategie während des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Kriegs war. Graue Betonbauten, die auch als ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login