Vom Verteidigungsbollwerk zum Ausflugsziel

Versteckt im Wald oberhalb von Lavin liegt eine Festungsanlage, die einst Teil der Schweizer Verteidigungsstrategie war. Seit kurzem öffnet sie ihre Tarnfassade für Interessierte und lässt sie an Zeiten erinnern, in denen Betonblöcke mehr als nur Landschaftselemente waren.