Hans Stäbler führt mit grossem Fachwissen zu längst vergessenen Verteidigungsorten. Fotos: Andrea Gutgsell
Graue Betonbauten erinnern an eine Zeit, in der Festungen in der ganzen Schweiz und auch in Graubünden fast über Nacht entstanden sind.
Eine getarnte Panzertür erzählt nach dem Öffnen Festungsgeschichten hautnah.
Ob Kanonen, harte Britschen oder mit Asbest versehene Filteranlagen: vieles in der Festung Lavin ist noch im Originalzustand erhalten.
