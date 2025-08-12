In l’hotel Chasa de Capol a Sta. Maria es gnü inaugurà in gün il prüm kino stabel da la Val Müstair. Quel as rechatta güst suot il tet da la chasa istorica, spordscha plazza per 35 persunas ed es gnü realisà cun agüd d’ün crowdfunding. Uossa invida il Cinema de Capol a fin d’eivnas da film.
12.08.2025FMR 5 min
Ramun Schweizer, il possessur ed hotelier da la Chasa de Capol a Sta. Maria davant la bar da kino (fotografia: Martin Camichel).
La Chasa de Capol a Sta. Maria es ün hotel cun üna sporta extraordinaria: el ha tanter oter be tschinch chombras da durmir, ün’aigna chapella, diversas salas da chavaliers e suot il tet as rechatta daspö decennis üna sala per teaters e ...
La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.
