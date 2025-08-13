Il cuntschaint artist internaziunal Not Vital da Sent ha cumprà il Chastè da Tarasp da la famiglia von Hessen da l’on 2016. I’l fratemp ha el constitui üna fundaziun ch’el presidiescha. Dürant ils ultims ons sun gnüdas realisadas diversas ...
FMR
La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben