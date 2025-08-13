Kirche Vom 16. Juli bis 9. August fand in St. Moritz die erste Ausgabe des Orgelsommers statt. Unter dem Motto «Erleben Sie vor Ort die Faszination der Orgelklänge, die nicht nur den Kirchenraum erfüllen, sondern mit ihrer beeindruckenden Tiefe auch die Seele der Menschen berühren können», durften wir acht faszinierende Orgelkonzerte miterleben, deren Programme von Barock bis hin zu zeitgenössischer Musik reichten. Die Konzerte fanden jeweils mittwochs und samstags um 11.00 Uhr in der Dorfkirche statt. Nach einer Begrüssung und Einführung durch Pfarrerin Marie-Ursula Kind musizierten die Refurmo-Organistinnen und -Organisten Michele Montemurro, Lorenzo Distante und Jutta Kneule. Die Konzerte fanden grossen Anklang beim zahlreichen Publikum. Es würdigte die Darbietungen und Musikerinnen und Musiker mit langanhal­ten­dem Applaus und Standing Ovations.





Refurmo freut sich bereits auf eine weitere Ausgabe des Orgelsommers im nächsten Jahr, der erneut mit spannenden musikalischen Angeboten überra­schen wird. (Einges.)