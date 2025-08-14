Essen, Musik hören und die Sonne geniessen. Dies haben rund 350 Gäste letzten Sonntag in St.Moritz in der Via Serlas machen dürfen.
14.08.2025Gianina Flepp 1 min
Am Sonntag fand auf der Via Serlas in St. Moritz erstmals das Sommerfest in Kooperation mit dem St. Moritz Gourmet Festival statt. Verschiedene Hotels und Gourmetpartner der Region kochten für die Gäste ihre bekannten Klassiker. Über Amalfi ...
