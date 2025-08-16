La Chamonna Cler es gnüda fabrichada dal 1934 ed as rechatta sün 2475 meters sur mar sül territori d’Ardez. Ella es üna uschè nomnada chamonna d’autoprovedimaint chi’d es in possess dal Club skiunzs Ardez ed ha daspö 35 ons a Jon Fadri ...
FMR
La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.
