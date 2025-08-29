Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
Festival Scuol Classics – o fortuna
La società Scuol Classics organisescha in gün dal 2026 quatter preschantaziuns da l’ouvra Carmina Burana cul Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus da San Francisco e cun ün cor ad hoc indigen. Implü varan lö differents concertins in tuot la regiun. Minchün po as partecipar.
Il directer musical Urs Leonhardt Steiner ha preschantà il proget Carmina Burana. Il Festival Scuol Classics varà lö in gün 2026 (fotografia: Michael Steiner).
Üna trentina da chantaduras e chantadurs interessats han tut part in sonda passada al prüm inscunter pel Festival Scuol Classics 2026 (fotografia: Michael Steiner).
