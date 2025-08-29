Der 54-jährige Motorradfahrer und seine Sozia waren um 12.45 Uhr unterwegs in Richtung Ofenpass. Bei der Örtlichkeit Vallun Margun rutschte das Motorrad bei starkem Regen über die Gegenfahrbahn in die ansteigende Böschung, wobei sich die beiden verletzten. Ein Team des Ambulanzstützpunktes Zernez und der Notarzt aus Scuol betreuten das Ehepaar medizinisch. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins Spital nach Scuol überführt.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden



