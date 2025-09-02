Der 45-Jährige fuhr um 14.15 Uhr als letzter einer Motorradgruppe talwärts nach Sta. Maria Val Müstair. Bei der Örtlichkeit Votas kreuzten die Motorräder einen entgegenkommenden Personenwagen. Das letzte Motorrad kam zu Fall und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer blieb verletzt liegen. Seine Kollegen und zwei Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden leisteten dem an Bein und Brust Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Müstair Erste Hilfe. Mit der Rega wurde er ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.