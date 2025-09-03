Id es ün zich misterius. Daspö inchüns ons cumpara i’ls bilantschs da la Lia Rumantscha (LR) ün «Fond ierta Fallet». Per segns da dumonda procuran eir guadogns d’üna immobiglia a Trimmis i’ls quints da gestiun. Vain qua forsa speculà ...
Ün grond relasch e s-charsas regordanzas – l’anteriur president Vincent Augustin (a schnestra) e l’actual secretari da la Lia Rumantscha Markus Solinger raquintan da l’ierta Fallet (fotografia: Claudia Cadruvi).
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben