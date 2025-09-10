Als 2023 das internationale Musikfest Resonanzen nach 21 erfolgreichen Durchführungen zu Ende ging, entschloss sich das Hotel Waldhaus Sils, ein neues Kulturfest für Sils und das Engadin zu initiieren. Entstanden ist zeit:fluss.





Über zwanzig Veranstaltungen aus Musik, Literatur und Theater finden sich im Haupt- und Rahmenprogramm des Silser Kulturfestes. Bekannte Werke treffen auf Uraufführungen, intime Lesungen auf szenische Formate – stets im Dialog mit dem jeweiligen Ort und der umliegenden Bergwelt.





Sechs aussergewöhnliche Konzerte bilden das Hauptprogramm und spannen einen weiten Bogen über fünf Jahrhunderte Musikgeschichte – von Girolamo Frescobaldi und Johann Sebastian Bach über Michael Haydn, Johannes Brahms, Gustav Mahler, Claude Debussy, Richard Wagner, Hans Gál bis hin zu Astor Piazzolla. Aber auch zeitgenössischen Komponistinnen und Kompo­nisten wie John Cage, Jukka Tiensuu, Naomi Pinnock, Kati Agócs, Mike Svoboda und Helena Winkelman gelangen zur Aufführung.





Eine Bergwanderung in Konzerten

Jedes dieser sechs Konzert steht für eine symbolische Etappe einer fiktiven Bergwanderung: Von der «Besammlung» über den «Anstieg» und den «Abhang» zur meditativen «Gipfelruh’», weiter zur geselligen «Einkehr» – und schliesslich zur «Heimkehr». Ob als zusam­menhängende Reise oder als einzelnes Konzerterlebnis: Jede Station eröffnet neue Perspektiven auf Klang, Raum und Geschichte. Literarische Texte, Erzählungen und Reflexionen über die alpine Welt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner fliessen in die Konzerte ein und runden die Programme poetisch und atmosphärisch verdichtet ab.





Unter der künstlerischen Leitung von Anne-May Krüger und Mike Svoboda wird sich ein Ensemble aus hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern in Sils einfinden und in wechselnden Formationen das zeit:fluss Hauptprogramm gestalten. Wer sie begleitet, kann eine musikalisch-künstlerische Landschaft entdecken, die auf keiner Wanderkarte verzeichnet ist.





Mitwirkende sind Gottfried Breitfuss, Schauspieler, Karin Dornbusch, Klarinette, Jaesun Hong, Klavier, Stefan Hussong, Akkordeon, Elisabeth Kufferath, Violine/Viola, Anne-May Krüger, Moderation und Gesang, Stefan Preyer, Kontrabass, Karolina Öhman, Violoncello, Martina Schucan, Violoncello und Mike Svoboda, Posaune.





zeit:fluss Rahmenprogramm

Das umfangreiche Rahmenprogramm bietet beispielsweise einen zeit:fluss-Talk über die Erfindung der Kunstfreiheit mit dem Künstler Jonathan Meese und dem Juristen Christoph Graber, einen Theaterabend über die Einsamkeit der Gipfelbesteigung mit dem Schauspieler Gottfried Breitfuss oder eine Lesung über die erste Bergführerin der Schweiz mit der Sprecherin Franziska von Fischer und der Autorin Romana Ganzoni.





Besucht werden kann zudem die Cello-Meisterklasse mit Martina Schucan während den offenen Proben oder den inspirierenden Morgengrusskonzerten. Und auch ein Ausflug zum «Weissen Turm von Mulegns», dem höchsten Gebäude der Welt aus einem 3D-Drucker, mit Felix Dietrich und Giovanni Netzer steht zur Wahl.





Sechs zeit:fluss Hauptkonzerte

Am Sonntag 14. September, beginnt das «Kulturfest für Sils und das Engadin» um 17.30 Uhr im Schulhaus Champsegl mit dem Eröffnungskon­zert «Besammlung», welches, wie der Titel verrät, im Zeichen des Aufbruchs steht. Unter der Mitwirkung der oben genannten Personen werden folgende Werke zu hören sein: «Des Knaben Wunderhorn» von Gustav Mahler, «Serenade, Op.93» von Hans Gál, «Childrens Corner» von Claude Debussy oder dem von Johannes Brahms komponierten und von Hans Schönthal arrangierten Stück «Der Hauch, der Wind, der Sturm».





Die weiteren Hauptkonzerte verteilen sich auf die Festivalwoche und finden an verschiedenen Spielorten statt: Konzert «Anstieg»: Montag, 15. September, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 17. September um 15.00 und 17.30 Uhr in der Chesa Matossi mit Werken von Astor Piazzolla, Mike Svoboda und John Cage. Konzert «Abhang»: Montag und Mittwoch, jeweils 17.30 Uhr in der Offenen Kirche mit Werken von Gioacchino Rossini, Kati Agnes oder Helena Winkelman. Konzert «Gipfelruh’»: Donnerstag, 18. September um 21.15 Uhr im Hotel Waldhaus mit Werken von Johann Sebastian Bach, Mike Svoboda oder Richard Wagner. Konzert «Einkehr»: Freitag, 19. September um 17.30 Uhr in der Offenen Kirche, Abschlusskonzert der zeit:fluss-Cello-Meisterklasse mit Martina Schucan. Schlusskonzert «Heimkehr»: Samstag 20. September um 17.30 Uhr im Schulhaus Champsegl mit Werken von Gustav Mahler, John Dowland, Hans Schönthal und anderen.



Kulturfest zeit:fluss Sils