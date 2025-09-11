Auswanderung, das Bündner Lieblingsthema
Das Hotel Le Prese, die erste Bierbrauerei und die erste elektrische Beleuchtung, die Lokalzeitung oder auch der Theaterverein, sie alle habe ihre Wurzeln in der Tradition der Puschlaver Zuckerbäcker. Eine internationale Tagung begab sich kürzlich auf Spurensuche.
Hausherr Fabio Compagnoni (links) führte die Tagungsteilnehmer durch den Palazzo Matossi. Fotos: Renato Minoli
Angeregte Diskussionen bei allen Vorträgen.
Frage ans Publikum: Wer hat alles familiäre Verbindungen zu Auswanderer oder Zuckerbäcker?
Grossandrang beim Zuckerbäckerbuffet.
