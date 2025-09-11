Auswanderung, das Bündner Lieblingsthema

Das Hotel Le Prese, die erste Bierbrauerei und die erste elektrische Beleuchtung, die Lokalzeitung oder auch der Theaterverein, sie alle habe ihre Wurzeln in der Tradition der Puschlaver Zuckerbäcker. Eine internationale Tagung begab sich kürzlich auf Spurensuche.