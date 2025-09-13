Flurina Badel e Gianna Olinda Cadonau «pendan» a Cuoira. Sün gronds placats vegna fat reclama cun lur fatschas pel teater «Monokali Polypunk». Il titel dal toc es misterius ed i capitan in quel eir chosas misteriusas: Ün’impraisa sviluppa in ...
Ils placats cullas duos auturas pro ün’entrada al Teater Cuira: Gianna Olinda Cadonau (a schnestra) e Flurina Badel (a dretta) han scrit insembel il toc «Monokali Polypunk» chi ha premiera in marcurdi (fotografia: David Truttmann).
