Ün töch dad üna persuna sursilvana preschanteda sün ün palc engiadinais - funcziuna que? La resposta es sto in venderdi saira ün applaus frenetic dad ün public entusiasmo. Ils üns haun forsa druvo düraunt la prüma part dal töch la ...
Trais generaziuns: Bistgaun Capaul, Lorin Könz e Lorenzo Polin. fotografia: Mayk Wendt
Il töch muossa ferms purtrets. fotografia: Mayk Wendt
Il text dad Asa Hendry es omnipreschaint. fotografia: Mayk Wendt
La scena finala emoziunala cul coro viril. fotografia: Mayk Wendt
