Ün töch dad üna persuna sursilvana preschanteda sün ün palc engiadinais - funcziuna que? La resposta es sto in venderdi saira ün applaus frenetic dad ün public entusiasmo. Ils üns haun forsa druvo düraunt la prüma part dal töch la ...

