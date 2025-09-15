Die FH Graubünden verzeichnet mit 688 neuen Studierenden zum Semesterstart die dritthöchste Zahl an Studienanfängern ihrer Geschichte und erreicht mit insgesamt rund 2000 Einschreibungen einen neuen Rekord.
15.09.2025Medienmitteilung 1 min
Mit 688 neuen Studierenden verzeichnet die FH Graubünden (FHGR) zum Semesterstart die drittstärkste Zahl an Studienanfängerinnen und -anfängern ihrer Geschichte. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, sind für das Herbstsemester insgesamt ...
