An der Pädagogischen Hochschule Graubünden haben 635 Studierende, darunter 210 Neueinsteiger, ihr Studium für die Lehrerausbildung in unterschiedlichen Sprachen begonnen.
15.09.2025Medienmitteilung 1 min
Seit dieser Woche läuft der Hochschulbetrieb an der Pädagogischen Hochschule Graubünden (PHGR) wieder auf Hochtouren. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, sind insgesamt 635 Studierende ins neue Semester gestartet. 210 neue Studierende ...
