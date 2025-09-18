Die literarischen «Bergführerinnen», Romana Ganzoni (links) und Franziska von Fischer in Sils. Fotos: Jon Duschletta
Von links: Autorin Romana Ganzoni, Sprecherin und Schauspielerin Franziska von Fischer und Zeit:fluss-Intendant Till Löffler.
Franziska von Fischer mit dem Buch "Und plötzlich... am Himmel ein Berg" von Nicole Niquille, der ersten diplomierten Bergführerin der Schweiz.
Romana Ganzoni während der Lesung "Die Bergführerin" in der Biblioteca Engiadinaisa in Sils.
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben