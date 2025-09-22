Anlässlich des 125. Geburtstags und des 60. Todesjahres von Alberto Giacometti veranstaltet das Centro Giacometti im July 2026 ein Symposium, das die bedeutenden italienischen und schweizerischen Einflüsse auf sein Leben und Werk beleuchtet.
22.09.2025Medienmitteilung 1 min
