Ein 61-jähriger Deutscher fuhr als Mitglied einer Gruppe kurz nach 10.30 Uhr auf der Berninastrasse H29 in Richtung Poschiavo. Auf der Fahrbahn verklemmte sich das Vorderrad zwischen verbauten Gleisen und der Fahrbahn, wodurch das Motorrad abrupt gestoppt wurde. Der Lenker schlitterte rund 6 Meter weiter und zog sich dabei diverse Verletzungen zu. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst Poschiavo ins Spital Oberengadin nach Samedan gebracht.



Kantonspolizei Graubünden