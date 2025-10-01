Wie Reto Marty, Gründer und Geschäftsführer von nachtaktiv GmbH, schreibt, ist der Anerkennungspreis eine grosse Freude und Ehre, zumal seitens der Schweizer Licht Gesellschaft insbesondere "das unermüdliche Engagement und die sorgfältige Planung des Projektes" gelobt wurde. "Auch wurde die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Scuol und Energia Engiadina gewürdigt sowie der Mut und Wille, ein solch herausforderndes Projekt zukunftsweisend anzugehen", so Marty. Die Firma nachtaktiv GmBh führt den Plan Lumiètre für die Gemeinde Scuol durch. Mit der Ortsbeleuchtung in Ftan konnte dieses Jahr eine weitere Etappe umgesetzt werden. Auch der Kirchturm von Ftan erscheint seit Montagabend in neuem Licht.



