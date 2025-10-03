Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
Lavuratori per scriver litterar
La Rumantschia ha üna nouva spüerta chi’s nomna «Scriver litterar». Organisà vain quist cuors dalla Lia Rumantscha. L’idea e la fuormaziun vain da Gianna Olinda Cadonau e da Flurina Badel insembel culla Pro Helvetia. Il cuors ha cumanzà in schner da quist on ed exista da quatter moduls.
Las partecipantas ed ils partecipants dal cuors da scirver litterar dürant la posa da mezdi i'l üert da la Lia Rumantscha (fotografia: Gianna Olinda Cadonau)
