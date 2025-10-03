Il Rumantsch Svizer exista da ses idioms. Vallader, Puter, Sursilvan, Surmiran, Sutsilvan e Jauer. La Rumantschia festivescha dal 2027 il giubileum da 500 ons lingua Rumantscha in Grischun e cun quai eir la scrittüra rumantscha. A Cuoira vegnan 14 ...

