Sco cha la Lia Rumantscha ha scrit in üna comunicaziun a las medias, haja la suprastanza exprimi la confidenza a la copresidenta Urezza Famos chi maina suletta il presidi fin pro l’elecziun cumplementara l’on chi vain. Per preparar l’elecziun substitutiva immez il temp d’uffizi dal trienni 2025 fin 2027, ha la suprastanza installà ün cumischiun da tscherna cun commembras e commembers da la suprastanza da la Lia Rumantscha. Quista cumischiun agischa suot la direcziun da Toni Vinzens ed as cumpuona plüavant da Gianna Duschletta e Lars Prevost. Infin la fin da l’on dess la cumischiun elavurar ils profils d’exigenza ed ün urari pella procedura electorala. Al principi da schner voul la Lia Rumantscha orientar davart l’ulteriur proceder. Las presidentas ed ils presidents da las uniuns affiliadas sun gnüts infuormats illa sezzüda dals 2 october davart las preparativas per l’elecziun substitutiva in gün 2026. Eir il vice- president da la Lia Rumantscha, Patric Vicenz, as retira da sia carica sün quist termin. (cdm/pl)
